В Україні суттєво переписали ціни на цигарки та алкоголь: яка зараз вартість

У 2024 році в Україні зросли ціни на тютюнові вироби. Подорожчання торкнулося й алкогольної продукції.

Так, вартість сигарет збільшилася майже на 25%. Про це пише UAportal з посиланням на дані Держстату.

Сигарети преміум-сегменту подорожчали на 23,4%, досягнувши ціни 118,7 гривні за пачку. Водночас вартість продукції медіум-класу зросла на 25,1% і тепер складає 101,8 гривні. Ціни на тютюнові вироби вітчизняного виробництва піднялися на 23,1%, досягнувши близько 92,6 гривні за пачку.

Варто зауважити, що Україна повинна до 2028 року довести рівень оподаткування сигарет до стандартів, які діють у Євросоюзі.

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Як змінилися ціни на алкоголь

Ціни на алкогольні напої наразі виглядають так:

горілка стала дешевшою на 1,6%, тепер її ціна складає 116,5 грн за пляшку об'ємом 0,5 літра;

вина столові українського виробництва зросли в ціні на 4,4% і тепер коштують 113,9 грн за пляшку 0,7 літра;

пиво подорожчало на 7,0%, і тепер його ціна становить 34,0 грн за пляшку 0,5 літра.

Водночас загальна тенденція показує, що ціни на алкоголь в Україні щороку підвищуються. Так у 2023 році горілка зросла в ціні на 1,1%, вина – на 14,1%, а пиво – на 11,4%.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ціни на продукти харчування в Україні б’ють рекорди.

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