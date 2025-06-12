В Україні істотно подорожчала комуналка: який з тарифів зріс найбільше
Вартість комунальних послуг в Україні помітно зросла. За період з травня 2024 року до травня 2025-го загальні тарифи підвищилися на 20,1%. Проте зростання торкнулося не всіх сфер – деякі послуги залишилися на тому ж рівні.
Найбільший стрибок зафіксовано в ціні на електроенергію, яка подорожчала на 63,6%. Такі дані оприлюднили у Державній службі статистики. У відомстві також зауважили, що подорожчали й інші послуги:
- Послуг з управління багатоквартирними будинками – на 17,9%.
- Прибирання сміття – на 10,5%.
- Утримання та ремонту житла – на 3,3%.
- Водопостачання – на 0,7%.
- Каналізації – на 0,6%.
Читайте також: Для частини пенсіонерів скасували оплату комуналки: хто потрапив до списку
Які комунальні послуги не подорожчали:
- Природний газ.
- Гаряча вода, опалення.
Як змінилися тарифи за 2025 рік
Разом із тим зазначається, що з початку 2025 року найпомітніше зросла вартість послуг з обслуговування багатоквартирних будинків — на 10,3%. Крім того, підвищились тарифи на:
- Утримання та ремонт житла – на 2%.
- Прибирання сміття – на 1,9%.
- Водопостачання – на 0,7%.
- Каналізацію – на 0,6%.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частині українців доведеться втричі більше платити за комунальні послуги.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!