В Україні суттєво здорожчали яйця: скільки тепер доведеться викласти за десяток

Вартість курячих яєць в Україні різко зросла. Згідно з офіційною статистикою, з травня 2024-го до травня 2025-го ціни підскочили на 86%.

Водночас у межах останнього місяця, за інформацією Держстату, спостерігається зворотна тенденція – яйця подешевшали на 8,7%. Про це пише OBOZ.UA.

За даними моніторингу видання, у період з середини травня до 11 червня 2025 року ціна на яйця без упаковки зменшилася на 0,51 грн за одиницю (тобто на 5,1 грн за десяток). У великих супермаркетах небрендовані яйця, які продаються поштучно, пропонувалися по 4,76 грн за штуку, що становить 47,6 грн за десяток.

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Водночас у деяких торговельних мережах їхня ціна коливалася в межах 4,35–5,7 грн за одне яйце. Наприклад, у:

Auchan – 4,5 грн/шт. (45 грн/десяток);

Novus – 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток).

Загалом зниження цін не стало несподіванкою. Фахівці раніше припускали, що з приходом теплої пори року вартість почне зменшуватись.

"Ціни на яйця поки що не досягли суттєвого зниження. Однак воно відбудеться з настанням тепла", – зазначали раніше в Ukrainian Agribusiness Club.

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