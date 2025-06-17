В Україні істотно знизились ціни на молоду картоплю: скільки коштує кілограм

Вартість молодої картоплі в Україні суттєво зменшилась. Станом на 16 червня великі торговельні мережі пропонували її в середньому за 47,37 грн за кілограм, що на майже 42 гривні менше, ніж середня ціна у травні.

Основною причиною такого здешевлення стало зростання обсягів постачання на ринок. Про це повідомляється в аналітичному матеріалі Ukrainian Agribusiness Club, пише OBOZ.UA. Експерти пояснюють, що збільшення обсягів картоплі на ринку стало можливим завдяки надходженню нового врожаю з відкритого ґрунту та стабільним обсягам імпорту.

У матеріалі також зазначається, що наприкінці червня очікується зростання пропозиції молодої картоплі. Відтак, можна прогнозувати подальше зниження її ціни.

Водночас спостерігається підвищення цін на стару картоплю. Це пов'язано з тим, що запаси поступово вичерпуються, а ціна на молоду картоплю все ще залишається відносно високою.

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Ціни на картоплю в Українських супермаркетах

Згідно з інформацією від "Мінфіну", 16 червня деякі супермаркетні мережі продавали молоду картоплю за ціною від 36,3 до 64,99 гривні за кілограм. Зокрема:

Metro – 36,3 грн/кг;

Novus – 64,99 грн/кг;

Auchan – 43,8 грн/кг;

Megamarket – 44,4 грн/кг.

Стара картопля наразі коштує в середньому 35,9 грн за кілограм, що більш ніж на 1 гривню вище порівняно з середньою ціною у травні.

У цілому великі торговельні мережі встановили такі цінові показники на стару картоплю:

Metro – 30,9 грн/кг;

Auchan – 38,9 грн/кг;

Megamarket – 37,9 грн/кг.

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