В Україні спростили оформлення допомоги при народженні дитини

У Кабміні спростили оформлення допомоги при народженні дитини для низки українців. Зокрема, йдеться про громадянок, які народили за кордоном.

Тепер вони зможуть дистанційно подати документи на призначення допомоги. Про це повідомили у Кабміні.

Зазначається, що до ухвалення цієї постанови, жінки, які народили дитину за кордоном, могли лише після повернення в Україну отримати допомогу. Втім, зараз для звернення до органів соцзахисту не потрібна фізична присутність.

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Документи зможе надіслати батько чи мати за своїм зареєстрованим місцем проживання в Україні. Також потрібно надати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

"Таким чином, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток", – вказали в уряді.

Нагадаємо, французька організація Acted виплачує 2220 грн допомоги на кожного члена сім’ї.

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