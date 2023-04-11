В Україні спростять оформлення субсидій: як працюватиме новий механізм

Україна готується впровадити новий механізм автоматичного надання соціальних виплат, зокрема житлових субсидій, з метою спрощення процедури звернення та прискорення рішення про призначення допомоги. Про це повідомили в прес-службі Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Механізм розробляється спільно Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України (ПФУ). Після впровадження нової системи, отримувачам субсидій та пільг не потрібно буде витрачати час на пошук інформації, заповнення бланків та очікування рішення.

НКРЕКП також прийняла постанову "Про оприлюднення інформації для користувачів програми житлових субсидій" 7 квітня з метою налагодження комунікації між надавачами житлово-комунальних послуг та ПФУ.

Згідно з цим рішенням, компанії, що здійснюють постачання електроенергії, водопостачання, водовідведення та природного газу для побутових споживачів, мають розміщувати актуалізовану інформацію про кожного споживача комунальних послуг через особистий кабінет на веб-порталі ПФУ для подальшої автоматичної обробки та аналізу.

Таким чином, новий механізм спрямований на мінімізацію часу, який витрачається на призначення соціальних допомог, та максимальну автоматизацію процесу отримання допомоги через електронний кабінет на сайті ПФУ або в Дії, повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні зростуть ціни на комунальні послуги.

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