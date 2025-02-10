В Україні спростять процедуру отримання статусу УБД: подробиці

Міністерство оборони України вдосконалює процедуру надання відомостей щодо участі військових у бойових діях. Цей документ має важливе значення для українських захисників, які боронять країну в період повномасштабної війни проти Росії.

Як повідомляється на сайті Міноборони, уся інформація проходитиме через Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ). Згідно з наказом Міністерства оборони від 17 січня №28, відомості про військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у захисті України, мають бути внесені до ЄДРВВ не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту видачі бойового розпорядження. Про це пише сайт "НовиниLIVE".

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Для реалізації цього наказу у військових підрозділах, установах та організаціях, які виконують бойові завдання в зонах бойових дій, будуть визначені відповідальні особи. Їхнім обов’язком стане оперативне та точне внесення необхідних даних до ЄДРВВ.

Для військовослужбовців, які проходять службу в структурних підрозділах апарату Міноборони, органах військового управління, вищих військових навчальних закладах та установах, що безпосередньо підпорядковуються Міністерству оборони, передбачено окремий порядок. Він стосується тих, хто був відряджений до військових частин у зони бойових дій для виконання спеціальних завдань.

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