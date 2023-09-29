В Україні встановлюються нові значні штрафи з 1 жовтня: кого стосуватимуться

В Україні з 1 жовтня відновлюються штрафи за торгівлю без касових апаратів. Підприємці повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Як повідомив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової й митної політики Данило Гетманцев в етері "Українського радіо", підприємства торгівлі мають встановити касові апарати, бо з 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за їхнє невстановлення.

"Перевірки касових апаратів відновлені", – сказав Гетманцев.

За його словами, планові перевірки бізнесу відновлені не у повному обсязі.

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"Перевірки стосуються певних груп платників податків. Це підакцизні товари: горілка, тютюн, паливо, електроенергія, банківські й фінансові установи, а також гральний бізнес. Днями буде ухвалено план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства", – додав депутат.

Що стосується розмірів штрафів, вони залежатимуть від суми чека та кількості порушень. За перше порушення підприємців оштрафують на 100% від суми продажу товарів (чи робіт або послуг, учинених із порушеннями). За друге та наступні порушення штрафуватимуть вже на 150%.

Якщо ви підприємець, ви повинні встановити касовий апарат до 1 жовтня, щоб уникнути штрафів. Використання касового апарату є обов’язковим для всіх підприємців, які здійснюють продаж товарів або послуг. Невстановлення касового апарату тягне за собою штрафи, які можуть бути досить значними.

Нагадаємо, в Україні у липні підвищили податки для низки українців. Йдеться про фізосіб-підприємців (ФОП).

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