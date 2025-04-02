В Україні встановили єдині умови виплати пенсій: про що йдеться

В Україні ухвалили нову постанову, яка змінила правила виплати пенсій для літніх людей. Вона встановлює єдині умови отримання пенсій для всіх громадян України, незалежно від їхнього місцеперебування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики. Згідно з новими правилами, пенсіонери, які проживають на території України, на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, отримуватимуть пенсії на однакових умовах. Якщо громадяни перебувають за межами країни понад 183 дні на рік або отримали тимчасовий захист без оформлення документів на постійне проживання, вони також мають право на пенсію.

Цей порядок не поширюється на громадян, які отримують пенсії чи страхові виплати на підставі міжнародних договорів з іншими країнами.

Новий документ скасовує дискримінаційні положення попередньої постанови Кабміну, яка протягом понад десяти років створювала труднощі для багатьох переселенців. Раніше оформлення пенсій було можливим тільки через Ощадбанк і вимагало довідки переселенця.

Наразі виплата пенсій здійснюється через Укрпошту або уповноважені банки на території України. Проте на тимчасово окупованих територіях для отримання пенсії необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року. Якщо протягом шести місяців немає видаткових операцій на рахунку або не проведено фізичну ідентифікацію, виплату пенсії буде припинено.

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Для громадян, які залишаються на окупованій території або виїхали на підконтрольну Україні територію, пенсія виплачується лише за умови, що вони не отримують пенсійних виплат від Росії. Це підтверджується заявою до Пенсійного фонду.

До кінця 2025 року Пенсійному фонду доручено перевірити пенсійні справи тих, хто проживає на непідконтрольних територіях або виїхав звідти. Також пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, повинні пройти фізичну ідентифікацію до кінця календарного року для продовження виплат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якій категорії пенсіонерів підвищать пенсії на 3000 гривень.

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