В Україні збільшились ціни на комунальні платежі: на що ціни виросли найбільше

В Україні спостерігається зростання цін на комунальні послуги. За період з квітня 2022 року до квітня 2023 року відбулося загальне здорожчання на 4%. Про це повідомляє Держстат. Найбільше підвищилися ціни на утримання та ремонт житла, а саме на 20,6%.

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Таким чином, зросли ціни на наступні послуги:

Прибирання сміття – на 17%;

Послуги з управління багатоквартирними будинками – на 1,8%;

Водопостачання – на 0,8%;

Каналізація – на 0,7%.

Проте вартість деяких послуг залишилася незмінною, зокрема електроенергія, гаряча вода та опалення. Варто зазначити, що ціни на природний газ знизилися на 0,4%.

Протягом місяця з березня по квітень загальна вартість послуг ЖКГ в Україні не змінювалася. Однак деякі окремі послуги зазнали незначних змін.

За цей період відбулися наступні зміни:

Зростання вартості утримання та ремонту житла на 0,1%;

Збільшення ціни послуг з управління багатоквартирними будинками на 0,3%;

Зниження вартості водопостачання на 0,8%;

Зниження вартості каналізації на 0,5%.

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Система виплати субсидій в Україні стала автоматичною. Проте це стосується лише тих випадків, коли дані про майновий стан та склад сім'ї не змінилися. Також автоматично перепризначатимуться житлові субсидії для внутрішньо переміщених осіб, які отримують їх за адресою реєстрації.

У випадку, якщо внутрішньо переміщена особа планує отримати субсидію за іншою адресою, вона повинна звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідну заяву та декларацію про доходи.

Варто також зазначити, що якщо сім'я споживає менше комунальних послуг і економить кошти, вона має право залишити собі частину субсидії та використати її на своє розсудження.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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