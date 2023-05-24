В Украине увеличились цены на коммунальные платежи: на что цены выросли больше всего

На Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги. За период с апреля 2022 по апрель 2023 года произошло общее подорожание на 4%. Об этом сообщает Госстат. Более всего повысились цены на содержание и ремонт жилья, а именно на 20,6%.

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Таким образом, выросли цены на следующие услуги:

Уборка мусора – на 17%;

Услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,8%;

Водоснабжение – на 0,8%;

Канализация – на 0,7%.

Однако стоимость некоторых услуг осталась неизменной, включая электроэнергию, горячую воду и отопление. Следует отметить, что цены на природный газ снизились на 0,4%.

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В течение месяца с марта по апрель общая стоимость услуг ЖКХ в Украине не изменялась. Однако некоторые отдельные услуги претерпели незначительные изменения.

За этот период произошли следующие изменения:

Рост стоимости содержания и ремонта жилья на 0,1%;

Увеличение цены услуг по управлению многоквартирными домами на 0,3%;

снижение стоимости водоснабжения на 0,8%;

Снижение стоимости канализации на 0,5%.

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Система выплат субсидий в Украине стала автоматической. Однако это касается только тех случаев, когда данные об имущественном положении и составе семьи не изменились. Также будут автоматически назначаться жилищные субсидии для внутренне перемещенных лиц, получающих их по адресу регистрации.

В случае, если внутренне перемещенное лицо планирует получить субсидию по другому адресу, оно должно обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах.

Следует также отметить, что если семья потребляет меньше коммунальных услуг и экономит средства, она имеет право оставить себе часть субсидии и использовать ее по своему усмотрению.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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