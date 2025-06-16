В Україні збільшилася кількість фальшивих гривень: які купюри найнебезпечніші

В Україні зафіксовано зростання кількості підроблених гривень. За результатами 2024 року, на кожен мільйон справжніх банкнот припадало приблизно 5,1 фальшивих, тоді як у 2023 році цей показник становив лише 2,1.

Найчастіше зловмисники підробляли купюри старого дизайну, випущені до 2015 року. Найбільшою популярністю серед фальшивомонетників користувалася купюра номіналом 500 гривень – вона становила 78% від усіх вилучених підробок. Таку інформацію оприлюднили у Національному банку.

У відомстві також додали, що шахраї також підробляли наступні банкноти:

200 грн – 18%;

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1 000 грн – разом 4%.

"Рівень підробки банкнот національної валюти за результатами 2024 року зазнав помірного зростання порівняно з надзвичайно низькими показниками 2022-2023 років. І наблизився до значень 2021 року, що передували повномасштабному вторгненню", – зазначається у повідомленні.

Водночас у Нацбанку підкреслили, що ситуація залишається під контролем і не несе загрози для економіки України.

Також відзначається, що помірне зростання кількості підроблених гривневих банкнот у 2024 році пов’язане з активізацією дій шахраїв. У НБУ пояснили це:

адаптацією до реалій воєнного стану;

бажанням перевірити ефективність банківської та правоохоронної систем у протидії таким випадкам.

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Як розпізнати фальшиві купюри гривні

Проте існують методи захисту від фальшивих грошей – наприклад, їх можна визначити на дотик. Як пояснили в Нацбанку, перевірка здійснюється за такими ознаками:

Якість паперу, на якому виготовлена банкнота.

рельєфність окремих елементів на лицьовій стороні, що створюється за допомогою спеціальної технології друку.

Також можна перевірити купюру, піднісши її до світла. Таким чином виявляються:

Наявність водяних знаків.

Це зображення, яке повторює портрет, надрукований на лицьовій стороні банкноти, а також цифрові позначення номіналу або символ гривні.

Наявність наскрізного елемента.

Він являє собою цифрове позначення номіналу, надруковане з обох сторін банкноти, яке при розгляді на просвіт утворює цілісне зображення без розривів чи зсувів.

Наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла при розгляді банкноти проти світла можна побачити у прямому та перевернутому вигляді зображення номіналу, напису ГРН та зображення тризубу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні найчастіше з’являються фальшиві купюри.

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