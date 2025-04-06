В Україні невдовзі зміниться вартість нерухомості: що буде з цінами на квартири

В Україні вартість житла й надалі збільшується через вплив геополітичних обставин, інфляційні процеси та дисбаланс між попитом і пропозицією. За прогнозами експертів, у найближчій перспективі квартири можуть подорожчати ще на 1-3%, що робить інвестування в нерухомість вигідним саме зараз.

Як зазначила експертка з ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарі для ЗМІ, ситуація в цій сфері в Україні постійно змінюється. На такі коливання впливають різні чинники, зокрема економічні, політичні та соціальні. Про це пише OBOZ.UA.

Збільшення вартості квадратного метра стає дедалі відчутнішим, що змушує і покупців, і продавців ретельно аналізувати ринкові зміни. Ключові причини подорожчання:

геополітична ситуація;

Ключовим фактором, що впливає на вартість житла, залишається війна та перспективи її завершення. Будь-які новини про мирні переговори або, навпаки, загострення конфлікту суттєво впливають на купівельну активність.

Як зазначає експертка з нерухомості Вікторія Берещак, у періоди стабільності інвестори більш охоче вкладають кошти у первинний ринок. Водночас невизначеність чи ризик ескалації гальмує інвестиції в житло.

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співпраця забудовників із фінансовими групами;

Будівельні фірми дедалі активніше взаємодіють з банками та інвестиційними фондами, що відкриває можливості для розширення фінансових програм, зокрема гнучкого розтермінування оплат.

"Попит на довгострокове розтермінування зростає, особливо у Київському регіоні. Близько третини покупців шукають такі варіанти, але не всі забудовники готові їх запропонувати", – каже Берещак.

інфляція та зростання собівартості;

Збільшення витрат на будівельні матеріали, логістику та оплату праці безпосередньо відображається на вартості житла. Тільки за перший квартал 2025 року ціни на первинному ринку підвищилися на 5% у національній валюті.

"Найбільше зростання відзначається у комфорт-плюс-сегменті, де ціни піднялися на 7%. Якщо комплекс активно розвивається та має зручні фінансові умови, вартість може зростати ще швидше", – зазначає експертка.

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сезонні коливання;

Навесні ринок нерухомості традиційно пожвавлюється. Після зимового спаду будівельні роботи відновлюються, а покупці знову активно шукають житло, що також стимулює зростання цін.

попит і пропозиція;

Попит на якісне нове житло нині перевищує кількість доступних пропозицій, що сприяє подальшому зростанню цін. Найвідчутніше дорожчають об'єкти з високими темпами зведення та розвиненою інфраструктурою.

За оцінками фахівців, у квітні 2025 року вартість квартир може зрости ще на 1–3%, залежно від регіону та стадії реалізації конкретного проєкту. Для покупців це означає необхідність швидкого ухвалення рішення, щоб закріпити поточну ціну. Водночас продавцям може бути вигідніше зачекати, аби реалізувати нерухомість за вищою вартістю.

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