В Україні незабаром відбудеться індексація виплат: коли чекати на збільшену пенсію

Вже за кілька днів в Україні відбудеться індексація пенсійних виплат. Перерахунок заплановано на березень 2023 року. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, наступного місяця уряд запланував проведення індексації пенсій на 20%. За його словами, під індексацію підпадатимуть усі категорії пенсіонерів, "визначені в законі Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Очільник Кабміну зазначив, що за дорученням президента Володимира Зеленського уряд проводить індексацію пенсій попри те, що законом України про Державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою.

Зазначимо, для індексації пенсій щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених виплат шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески. Цей показник враховується для обчислення пенсії.

Видання GS Minfo нагадує, що індексація розраховується, враховуючи розмір середньої зарплати за три роки, та те, наскільки в середньому ця зарплата зросла.

"Наразі цей показник приблизно 14%, а для розрахунку індексу беруть половину, тобто 7%. І також додається половина від відсотка інфляції за минулий рік. У 2022 році рівень інфляції досяг 30%, тобто це мінімум ще 15%. Разом, виходить індекс — 22%. Саме на стільки мали б підвищити пенсії", – йдеться у повідомленні.

За даними видання, на такий відсоток перерахують пенсії лише тим пенсіонерам, які мають весь необхідний стаж.

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Розмір доплати залежить також від розміру страхових внесків, які особа вносила протягом трудового періоду. Тож реальний розмір індексації буде приблизно 4-5% для більшості пенсіонерів.

Серед категорії, якої торкнуться зміни, — учасники бойових дій. Вони мають право на доплату в розмірі 523,25 грн. При тому загальний розмір пенсії такого громадянина не може бути менш як 4395,3 грн.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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