В Україні вступили в силу нові правила ВЛК: про що йдеться

Згідно з актуальними нормативними документами, чоловіки призовного віку в Україні, які підпадають під мобілізацію в умовах воєнного стану, мають пройти обов'язковий медичний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК). Як інформує портал Новини.pro, процедура регламентується наказом Міноборони №402 та останніми змінами, внесеними Кабміном у квітні 2024 року.

Висновок ВЛК визначає придатність особи до служби та можливі сфери її застосування у військах.

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Ключові аспекти проходження комісії:

Направлення видається після отримання повістки та відвідування ТЦК. Медогляд проводиться не лише в ТЦК, а й у визначених медичних та військових установах. Направлення видає ТЦК за місцем обліку військовозобов'язаного. Особи з обмеженою придатністю мають пройти повторний огляд до 04.02.2025.

Організацію ВЛК забезпечують керівники ТЦК, ОВА та медзакладів. Термін проходження - до 14 днів, з можливістю продовження до місяця. У воєнний час висновок дійсний рік.

Процес ВЛК зазвичай триває чотири календарні дні, профільні обстеження - до трьох робочих днів з дати направлення.

Важливо знати:

- Медкомісія проводиться після взяття на військовий облік.

- У мирний час висновок дійсний п'ять років.

- При мобілізації термін дії висновку - 12 місяців.

ТЦК може викликати на повторну ВЛК раніше завершення терміну дії попереднього висновку у разі оголошення мобілізації.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

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