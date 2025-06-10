В Україні запровадили базову допомогу у 4,5тисячі гривень: хто має на неї право та як оформити

1 липня 2025 року в Україні розпочинається пілотна програма універсальної соціальної підтримки — єдина щомісячна виплата у розмірі 4500 гривень на особу. Новий механізм має консолідувати різні види допомоги для малозабезпечених громадян, непрацюючих пенсіонерів, осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих груп.

Особливості нової системи роз'яснила правозахисниця з організації "Донбас СОС" Богдана Гончар у коментарі виданню "Трибун". До цього часу різні соціальні групи отримували підтримку за окремими державними програмами. Тепер усі види допомоги об'єднуються в єдину цифрову платформу, що зробить соціальну систему більш доступною, зрозумілою та контрольованою.

Стандартна виплата становить 4500 гривень щомісячно на одну особу. Остаточна сума може варіюватися залежно від загальної кількості членів домогосподарства, присутності дітей, людей похилого віку чи осіб з обмеженими можливостями. Також враховується статус внутрішньо переміщеної особи, розмір сімейного доходу та інші отримувані соціальні виплати для уникнення дублювання.

Процедура оформлення допомоги

Передбачено два варіанти подання заяви. Пріоритетним методом є використання мобільного додатку або веб-платформи "Дія". Альтернативно можна звернутися до відділень Пенсійного фонду, що особливо актуально для осіб без доступу до цифрових технологій.

Окрім заяви, система автоматично аналізує наявні в державних базах відомості про доходи, склад родини тощо. Додаткові документи зазвичай подавати не потрібно.

Прийом заяв відбуватиметься поетапно. З 1 липня 2025 року право подати заяву матимуть особи, які вже користуються допомогою малозабезпеченим сім'ям, виплатами одиноким матерям, підтримкою багатодітних родин або допомогою сім'ям, де не виплачуються аліменти.

З 1 жовтня 2025 року можливість подати заяву отримають всі інші потенційні отримувачі за умови відповідності критеріям. Основними вимогами є громадянство України або законні підстави для перебування в країні, а також доходи нижче встановленого мінімуму.

Механізм "заяви про намір"

Це повідомлення системі про бажання отримати допомогу. Після цього платформа аналізує наявні дані, і у разі відповідності вимогам автоматично призначає виплату.

Особливості для переселенців

Внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на базову допомогу незалежно від віку чи працездатності. Якщо ВПО вже отримує виплати 2200 або 3000 гривень, одночасно отримувати 4500 гривень неможливо — потрібно обрати один варіант. Для тих, хто втратив право на попередні виплати, програма стає новою можливістю отримати підтримку.

Експериментальний етап для окремих категорій триватиме з 1 липня до 31 грудня 2025 року. Наступний період з 1 січня 2026 до 1 липня 2027 року передбачає поширення програми на додаткові групи населення.

Подальша доля програми після 2027 року залежатиме від результатів аналізу її ефективності.

Читайте також: Де вигідніше працювати українцям: порівняння середніх зарплат у Чехії та Польщі

Переваги та недоліки нововведення

Серед позитивних аспектів програми експерти відзначають чіткий і фіксований розмір виплати, зручність подання через платформу "Дія", індивідуальний розрахунок відповідно до особливостей домогосподарства та інноваційний підхід до соціальної політики з потенціалом довгострокових змін.

Водночас існують певні ускладнення. Програма стартує з обмеженою кількістю учасників, не всі громадяни мають доступ до інтернету або володіють цифровими навичками. Крім того, залишається невизначеність щодо розширення програми після 2025 року.

Експертка з "Донбас СОС" рекомендує відстежувати офіційні роз'яснення в додатку "Дія" та своєчасно подавати документи особам з відповідних категорій.

Раніше ми розповідали про країни з найвищою мінімальною зарплатою у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!