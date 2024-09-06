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Економіка

В Україні вводять новий підхід до комуналки: як тепер оплачувати послуги

Анастасія Крищук

В Україні вводять новий підхід до комуналки: як тепер оплачувати послуги
Уряд запустив експериментальний проєкт для впорядкування комунальних послуг. Джерело: freepik

Кабмін прийняв кілька рішень, спрямованих на зміцнення держави, включаючи заходи з впорядкування сфери житлово-комунальних послуг.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Громадяни України матимуть доступ до електронного кабінету, де зможуть переглядати тарифи та укладати договори з постачальниками послуг.

Нова система дозволить:

  • автоматизувати процеси;
  • забезпечити зручні та доступні сервіси;
  • покращити облік споживачів;
  • ефективніше контролювати якість послуг.

"Користувачі отримають електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни та тарифи, результати розгляду своїх звернень. А також зможуть укласти або розірвати договір онлайн", — повідомив очільник уряду.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто може платити за комуналку лише 25% від нарахованої суми.

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