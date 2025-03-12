В Україні зростуть тарифи на воду: хто і коли відчує зміни

Після завершення опалювального сезону в Україні планується нове підвищення тарифів на водопостачання. Місцева влада встановлює тарифи на водопостачання, і в умовах воєнного стану їх час від часу переглядають.

Очікується, що наступне підвищення торкнеться мешканців Києва. Відповідні зміни зазначені в проєкті Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це пише сайт "Економічні новини".

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Зростання тарифів буде здійснене у два етапи:

Починаючи з 1 квітня 2025 року

Водопостачання: 17,57 грн/куб. м (без ПДВ).

(без ПДВ). Водовідведення: 16,41 грн/куб. м (без ПДВ).

(без ПДВ). Загальна вартість з ПДВ: 40,78 грн/куб. м.

З 1 липня 2025 року

Водопостачання: 21,42 грн/куб. м (без ПДВ).

(без ПДВ). Водовідведення: 17,66 грн/куб. м (без ПДВ).

(без ПДВ). Загальна вартість з ПДВ: 46,9 грн/куб. м.

Остаточне рішення щодо нових тарифів ще повинна ухвалити НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими будуть тарифи та електроенергію та газ з 1 квітня.

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