В Україні зростуть ціни на електроенергію: коли та на скільки планують підняти тарифи

З 1 червня 2025 року в Україні планують істотно збільшити ціну на електроенергію, запровадивши новий тариф.

Як повідомляє 24 канал, посилаючись на слова голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, вартість може скласти щонайменше 6,32 грн за кіловат-годину.

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"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 гривні або 6,64 гривні", – зазначив Попенко.

Протягом найближчих років прогнозується подальше підвищення тарифів. Очікується, що за два-три роки ціна може зрости до 9 грн за кіловат-годину.

Варто зауважити, що подальше зростання тарифів обумовлене вимогами Міжнародного валютного фонду, які передбачають приведення їх до ринкових показників.

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