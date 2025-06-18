В Україні злетіли ціни на м'ясо: у скільки тепер обійдеться курятина

Вартість курятини в Україні різко зросла. Увечері 17 червня в популярних супермаркетах кілограм філе продавали в середньому по 227,37 грн, що на майже 17 гривень більше, ніж у травні.

Експерти пояснюють таке подорожчання зростанням цін на корми для птиці. Таку інформацію у своєму матеріалі подає Ukrainian Agribusiness Club, пише OBOZ.UA. За словами авторів:

У найближчій перспективі істотних змін на ринку м’яса не передбачається – наразі існують всі умови для збереження стабільного рівня цін.

Однак до завершення літа можливе підвищення вартості м’ясної продукції (не лише курятини) на 5–7%.

Це подорожчання може бути зумовлене зростанням цін на корми, а також скороченням поголів’я свиней і великої рогатої худоби.

"Упродовж останнього місяця на ринку фіксується суттєве зростання цін на м'ясо. ... Суттєве подорожчання курятини частково пояснюється підвищенням витрат на корми", – зазначається у повідомленні.

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Які ціни на курятину в українських супермаркетах

Згідно з даними "Мінфіну", ввечері 17 червня в окремих супермаркетах країни куряче філе пропонували за ціною від 214 до 239,1 грн за кілограм. Зокрема:

Novus – 214 грн/кг;

Auchan – 229 грн/кг;

Megamarket – 239,1 грн/кг.

Середня вартість стегна становила близько 139 грн за кілограм, що на понад 12 гривень більше порівняно з травневими показниками. У супермаркетах ціни були такими:

Novus – 119 грн/кг;

Megamarket – 159 грн/кг.

Середня ціна курячої тушки сягала 117,25 грн за кілограм, що приблизно на 8 гривень більше, ніж у травні. У деяких супермаркетах її реалізовували за такими цінами:

Novus – 109 грн/кг;

Megamarket – 125,5 грн/кг.

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