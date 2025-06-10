В Україні злетіли ціни на народний фрукт: скільки тепер коштує

В Україні стрімко підвищилися ціни на яблука – фрукт, який зазвичай вважається одним із найдешевших для споживачів. Протягом останнього місяця окремі сорти подорожчали на 75%. Якщо така динаміка збережеться, вартість кілограма яблук може сягнути 100 гривень.

Про це свідчать дані порталу "Мінфін". Так, моніторинг цін на внутрішньому ринку України показав зростання вартості різних сортів яблук, серед яких:

яблуко "Українське" – з 48,47 грн/кг у травні до 85,20 грн/кг у червні (+75%);

яблуко "Айдаред" – з 70,68 до 89,90 грн/кг (+27%);

Варто зауважити, що на тлі подорожчання вітчизняних яблук імпортні фрукти стали вигіднішими за ціною. Наприклад, апельсини наразі коштують у середньому від 76 до 79,30 грн за кілограм, залежно від якості, тоді як банани утримуються в межах 75 грн/кг.

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Аналітики пояснюють ситуацію на ринку садової продукції сезонними обставинами. Запаси яблук минулого року швидко вичерпуються, а новий урожай з’явиться у продажу лише за кілька тижнів. Додатковим чинником стало затяжне та холодне весняне похолодання, яке значно змістило терміни початку сезону ранніх яблук в Україні. У зв’язку з цим фахівці прогнозують подальше зростання оптових цін до моменту появи свіжого врожаю на ринку.

Подібна ситуація спостерігається і в країнах-сусідах. Зокрема, в Молдові друга частина весни виявилася незвично холодною, що призвело до затримки у визріванні та початку продажів місцевих сезонних ягід і кісточкових фруктів. У результаті зріс попит на яблука минулорічного врожаю, що спричинило підвищення цін на них.

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