В Україні за рік рекордно здорожчали деякі продукти: що вже зросло в ціні майже в 1,5 раза

У березні 2025 року в Україні зафіксовано найвищий рівень інфляції з початку року. Зокрема, споживчі ціни зросли вдвічі швидше, ніж у попередньому місяці, а річний показник інфляції сягнув нового максимуму – 14,6%.

Серед головних чинників загального зростання цін виступило подорожчання продуктів харчування: від початку року харчова інфляція склала 4,2%, а у річному вимірі – 17,4%. Найбільше за цей період подорожчали яйця, олія та овочі. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

"Інфляція на споживчому ринку у березні 2025 р. порівняно з лютим 2025 р. склала 1,5%, з початку року – 3,5%", – зазначається у звіті відомства.

За офіційними даними, протягом року в Україні суттєво зросли ціни на ряд харчових товарів. Найбільше подорожчання зафіксовано на:

яйця — на 44,7% у річному вимірі (за останній місяць — на 18,8% через сезонні чинники);

соняшникову олію — на 35,4% (місячне зростання — 1,7%);

овочі — на 32,3% за рік (і на 1,6% лише за місяць).

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Суттєве зростання цін також зафіксовано на вершкове масло – на 31,9% за рік, хліб – на 20,8% та молоко – на 19,5%. У переліку Держстату не виявлено жодного продукту, ціна на який би залишилася незмінною або знизилася протягом року.

Щодо інших категорій споживчих товарів, статистика свідчить про деяке здешевлення одягу та взуття – на 4,2% та 3,3% відповідно. Саме ці позиції стали єдиними, де зафіксовано зниження цін за рік.

Протягом року в Україні зросли ціни не лише на продукти, а й на низку послуг: медичне обслуговування подорожчало на 15%, транспорт – на 9,5%, зв’язок – на 18,9%. Освітні послуги стали дорожчими на 12,1%, а вартість дозвілля піднялася на 1%.

Наприкінці січня Національний банк України скоригував прогноз інфляції на 2025 рік у бік зростання: замість очікуваних 6,9% тепер передбачається 8,4% до кінця року. За результатами першого кварталу НБУ оцінив річну інфляцію на рівні 14,3%.

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