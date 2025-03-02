В Україні значно знизились ціни на популярний овоч: скільки наразі коштує кілограм

Українські фермери активно розпродають запаси цибулі, що спричинило помітне зниження цін. З 24 лютого її вартість у середньому впала на 12%, встановившись у межах 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), залежно від якості та обсягів запропонованої продукції.

Як зазначає EastFruit, така ситуація зумовлена швидким погіршенням якості цибулі у сховищах. Внаслідок суттєвого зростання пропозиції на ринку ціни на цей овоч різко знизилися.

Виробники пов’язують падіння цін із різким погіршенням якості цибулі. Через теплу зиму багато хто закладав на зберігання вологу продукцію, яка почала швидко проростати. Навіть зниження вартості не сприяє активному збуту некондиційного товару. Оптові ціни на цибулю середньої та низької якості вже знаходяться в межах 4-6 грн/кг, проте попит у цьому сегменті залишається вкрай слабким.

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Слід зазначити, що наразі ціни на цибулю в Україні в середньому знизилися на 12% порівняно з кінцем лютого 2024 року. Крім того, великі ринкові гравці вирішили зайняти вичікувальну позицію, утримуючи продукцію кращої якості для продажу у весняні місяці цього року.

За даними аналітиків проєкту EastFruit, цього тижня багато українських фермерів почали активно розпродавати запаси цибулі. Експерти пояснюють це різким погіршенням якості продукції в місцевих сховищах. Значне збільшення пропозиції на ринку спричинило суттєве зниження цін на цей овоч.

З початку цього тижня вартість цибулі в Україні впала в середньому на 12%. Наразі фермери реалізують продукцію за ціною від 7 до 13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), залежно від якості та обсягу запропонованих партій.

Нагадаємо, у березні в Україні зростуть ціни на один з найпопулярніших базових продуктів.

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