В українській мові немає слова 'скурпульозний': пояснення дослідника мови

Нерідко люди неправильно пишуть та вимовляють слова, тим самим псуючи мову. Зокрема, це стосується слова "скурпульозний".

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чому такого слова не існує. Про це він розказав для "Сніданку з 1+1".

"Те, що вимагає особливої точності, називаємо "скрупульозний". Мій досвід показує, що багато людей неправильно пишуть це слово. Зверніть увагу, не "скурпульозний", а "скрупульозний", – зазначив він.

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Мовознавець вказав, що слово "скрупул" походить з латини та означає маленький гострий камінчик. Окрім того, колись це слово означало ще й одиницю ваги.

Також він пояснив значення слів "копіткий" та "кропіткий". Обидва описують те, що вимагає багато уваги, часу, зусиль і терпіння.

Близьким до цих прикметників є слово "клопітливий", яке походить від слова "клопіт". Також є близьке слово "ретельний".

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