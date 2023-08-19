Мовознавець пояснив, як перекласти українською 'один и тот же человек'

Чимало українців неправильно перекладають з російської словосполучення "один и тот же человек". Вислів починають перекладати по слову, що є помилкою.

Таким чином виходить неправильна фраза. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Сьогодні з’ясуємо, яку сполуку слів треба використовувати, якщо щось або когось ототожнюємо. У російській мові вживають конструкцію "один и тот же человек". А як же сказати українською?" – вказав він.

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Експерт зазначив, що варіант "одна і та ж сама людина" – помилка.

"Наша мова прагне легкості, тому громіздкі конструкції небажані. Мовознавці радять для ототожнення вживати сполуку "той самий", – пояснив Авраменко.

Окрім цього, фраза: "Это не одно и то же" – українською буде "Це не те саме".

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