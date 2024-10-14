До України йдуть заморозки: чи будуть вимикати світло через зниження температури

У найближчі дні в Україні прогнозують перші приморозки. Проте, за оцінками енергетиків, зниження температури не призведе до вимкнень електроенергії.

"Енергосистема наразі функціонує стабільно. Очікувані заморозки будуть короткочасними, тому графіків відключень не передбачається", - повідомив заступник міністра енергетики Микола Колесник під час телевізійного марафону.

Він пояснив, що рішення про початок опалювального сезону приймають місцеві органи влади, коли середньодобова температура повітря тримається нижче +8°C протягом трьох днів поспіль. Колесник також зауважив, що тривалі періоди похолодання спричиняють зростання споживання електроенергії.

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"На сьогодні вжито необхідних заходів. Зокрема, достроково проведено всі технічні роботи з підготовки об'єктів атомної генерації. Вже дев'ять енергоблоків працюють в системі, що збільшує потужність та можливість задовольнити зростаючий попит", - підсумував посадовець.

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