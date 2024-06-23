В Укренерго повідомили, чи будуть українцям вимикати світло на Трійцю
У неділю, 23 червня, в Україні вимикатимуть електроенергію. Однак графіки відключення будуть послаблені через зниження споживання.
У НЕК "Укренерго" повідомили, що на Трійцю всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише увечері з 19:00 до 23:00.
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"При зміні ситуації в енергосистеми про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково", – йдеться у заяві НЕК.
Додамо, що графіки відключень світла у вашому регіоні можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Перелік офіційних сайтів обленерго:
- Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
- Київська область - https://www.dtek-krem.com.ua/ua
- Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
- Львів - https://loe.lviv.ua/
- Херсон - https://ksoe.com.ua/
- Вінниця - https://voe.com.ua/
- Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
- Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/
- Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
- Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород - https://zakarpat.energy/
- Полтава - https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницький - https://hoe.com.ua/
- Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/
- Тернопіль - https://www.toe.com.ua/
- Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
- Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
- Суми - https://www.soe.com.ua/
- Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
- Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk
Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.
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