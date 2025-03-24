В Укрзалізниці підтвердити масштабну кібератаку на онлайн-системи: що пошкоджено

У неділю, 23 березня, в ІТ-інфраструктурі "Укрзалізниці" стався технічний збій, що призвів до тимчасового припинення роботи онлайн-сервісів компанії. Згодом стало відомо, що причиною став масштабна кібератака, спрямована на системи перевізника.

Про це повідомила пресслужба компанії. За офіційною інформацією, "Укрзалізниця" зазнала складної цільової атаки. Відновлення роботи цифрових сервісів тривало протягом усього дня і ще продовжується. Фахівці компанії спільно з кібердепартаментом Служби безпеки України працюють над усуненням наслідків інциденту.

Попри ситуацію, рух поїздів відбувається стабільно, без збоїв чи затримок. Всі операційні процеси організовано в резервному режимі, що дозволило уникнути серйозних зупинок у роботі залізниці.

Як пояснили в компанії, з огляду на попередні кібератаки, на підприємстві діють спеціальні протоколи резервування даних. Однак останній інцидент виявився складнішим за попередні. Атака була багаторівневою та нестандартною, тому перед повноцінним відновленням із резервних копій усі системи проходять ретельну перевірку на вразливості за участі кіберфахівців та партнерів компанії.

Поки робота онлайн-сервісів не відновлена, придбати квитки можна лише у залізничних касах. Для зручності пасажирів було збільшено кількість працівників та подовжено графіки роботи кас. Тимчасово, 24 та 25 березня, відкрито продаж міжнародних квитків у касах, які зазвичай реалізуються онлайн.

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Крім того, пасажирам, які не встигають купити квиток у касі, дозволено прямувати одразу до потяга. Провідники проінформовані про алгоритм оформлення проїзду на місці. У компанії зазначають, що можуть бути обмеження щодо доступності місць у різних класах, однак зусилля спрямовані на те, щоб усі охочі змогли скористатися залізничним транспортом.

Для тих, хто планує повернути квитки на рейси з відправленням 24 березня, передбачена можливість зробити це онлайн. Для цього достатньо за годину до відправлення поїзда надіслати на електронну пошту "Укрзалізниці" фото або скан-копію квитка разом із контактним номером телефону. Обробка запитів триватиме до трьох днів після повноцінного відновлення роботи систем.

Станом на 23 березня залишались недоступними онлайн-продаж квитків через застосунок і сайт компанії, а також онлайн-замовлення додаткових послуг. Укрзалізниця закликає пасажирів стежити за оновленнями через свої офіційні сторінки у соціальних мережах.

Також, поки тривають відновлювальні роботи, компанія дозволила продаж квитків на всі міжнародні рейси, що вирушають 23 та 24 березня, безпосередньо у вокзальних касах. Придбати їх можна було починаючи з 10:00 ранку до повного відновлення роботи онлайн-систем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про які несподівані безкоштовні можливості не здогадуються пасажири Укрзалізниці.

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