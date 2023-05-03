У Великій Британії знайшли скам'янілі очі та мозок істот віком 462 мільйони років

Надзвичайно добре збережені скам’янілості знайшли у Великій Британії. В Уельсі вчені Люсі Муір і Джо Боттінг з Амгеддфа Кімру розкопали скам’янілості морської фауни, яка жила приблизно 462 мільйони років тому.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Nature Ecology and Evolution, нові скам’янілості Castle Bank представляють спільноту різноманітних і крихітних морських організмів з м’яким тілом – приблизно 1-5 мм у довжину.

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Дослідники кажуть, що у більшості цих істот добре збережені м’які тканини, такі як травна система та нервові тканини, також добре збереглися очі, зорові нерви та мозок.

Зазначається, що вчені знайшли скам’янілості понад 170 видів істот, серед яких черв’яки, морські зірки, губки, ракоподібні, вимерлі членистоногі та примітивні види підковоносів.

Ці відкладення скам’янілостей схожі на ті, що знайдені в сланцях Берджесс у Канаді, і містять винятково збережені м’які частини тіла, які можуть розкрити більше ключових деталей про еволюцію життя на Землі.

"Кожного разу, коли ми повертаємося назад, ми знаходимо щось нове, і іноді це щось справді надзвичайне", – зауважив незалежний дослідник і почесний науковий співробітник Amgueddfa Cymru Джозеф Боттінг.

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