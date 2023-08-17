У Великій Британії знайшли валун кам‘яного віку для виготовлення наконечників для сокир віком 5000 років

У Великій Британії виявили рідкісну породу каменю, яка використовувалась для виготовляли знаряддя праці в період Кам’яної доби. Полірувальний валун, який знайшли поблизу Дорчестера, використовували з метою виготовлення кам’яних наконечників для сокир понад 5 000 років тому.

Про це повідомляє BBC.

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Це вже другий такий валун, який знайшли в Англії.Сам камінь вирішили не відвозити до музею, а натомість розкопають територію навколо нього.

Валун утворений із сарсенового каменю, який також використовувався під час будівництва Стоунхенджа.

Один із археологів назвав цю знахідку "несподіваною".

"Камені мали надзвичайно важливе значення для людей неоліту, оскільки без сокир вони не могли б розчистити ліси, а землеробство було б неможливим", — сказав він.

Нагадаємо, в Італії знайшли древню амфору.

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