У Великій Британії видра пограбувала дорогий готель на 126 тисяч доларів (відео)

У чотиризірковому готелі Grosvenor Pulford Hotel & Spa у Честері видра обікрала штучну водойму. Вона витягла зі ставка японського коропа кої, який коштує 2,5 тисячі доларів.

У готелі повідомили, що "рибний промисел" видри потрапив на камери відеоспостереження. Видра вночі пробиралася на територію готелю та займалася рибальством.

Інші готелі у Честері повідомили, що у них також пропадала риба з водойм. З'ясувалося, що видра промишляла не тільки у Grosvenor Pulford Hotel & Spa, а й в інших закладах. Загалом вона наловила риби на 126 тисяч доларів.

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Відео, як видра обкрадала готель, опубліковане на Фейсбук-сторінці Grosvenor Pulford Hotel & Spa.

Зазначається, що певний час риби радували гостей закладу своїм виглядом, але потім почали зникати. Це насторожило керівництво готелю, адже для захисту цінних коропів навколо ставка встановили електромережу. Тоді було вирішено подивитися на камери спостереження, щоб виявити "викрадача". Злодієм виявилася видра.

Після "ідентифікації" зловмисника керівництво Grosvenor Pulford Hotel & Spa посилило заходи безпеки, щоб запобігти повторенню подібних випадків.

Нагадаємо, у США не можуть піймати видру, яка викрадає дошки для серфінгу прямо з-під носа у відпочивальників.

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