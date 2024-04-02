У Верховній раді прийняли закон про обмеження експлуатації дизельних авто: що слід знати водіям
Нещодавно Верховна Рада прийняла закон, який свідчить про прагнення України до екологічно чистого громадського транспорту.
Перехід на екологічно чистий транспорт – це важливий крок для України. Нещодавнє схвалення Верховною Радою законопроекту № 8172 підкреслює відданість України розвитку екологічно чистого громадського транспорту та зміцненню інфраструктури зарядних станцій, пише avtosota.com.
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Що ж нового?
- З 2036 року в містах України їздитимуть лише електричні автобуси, автобуси на водневих паливних елементах або на газі.
- Прощавай, дизель та бензин!
- Це значить, що наше повітря стане чистішим, а міста - зеленішими.
Чому це важливо?
- Електробуси не забруднюють повітря, а це значить, що ми будемо жити здоровіше.
- Це також допоможе Україні боротися зі зміною клімату.
Закон також передбачає:
- Створення нових зарядних станцій для електробусів.
- Можливість встановлювати зарядні станції біля житлових будинків.
Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.
Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.
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