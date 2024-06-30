У Вільнянську зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару (фото)

Постраждалими унаслідок ракетного обстрілу міста Вільнянськ у Запорізькій області стали 36 людей. Семеро загинули – троє чоловіків, одна жінка та троє дітей.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, у місті пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено сім автомобілів.

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"Оновлена інформація щодо російського удару по Вільнянську: загинули 7 людей (3 чоловіки, 1 жінка та 3 дітей). Травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент 7 автомобілів", – йдеться в повідомленні відомства.

Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP

Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP

Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP

Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP

На місці трагедії працює мобільний пункт прийому звернень громадян. До нього можна звернутися за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно. Також постраждалі можуть звернутися до територіального підрозділу поліції або на спецлінію 102.

Комунальні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожого удару.

Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP

Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP

Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP

Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP

Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP Наслідки удару росіян по Вільнянську. Джерело: facebook.com/DSNSZP

Нагадаємо, що російські війська 29 червня завдали удару по місту Вільнянськ Запорізької області. 30 червня в Запорізькій області оголошено днем жалоби за загиблими.

Нагадаємо, у ніч проти 27 червня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Росія атакувала безпілотниками, а потім запустила крилаті ракети.

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