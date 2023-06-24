У Воронежі спалахнула потужна пожежа на нафтобазі: завдано удару з гвинтокрила (відео)

У російському Воронежі 24 червня спалахнула сильна пожежа на нафтобазі. Над місцем події видно чорний дим.

Про це повідомляє Теlegram-канал Воронеж # 1.

Попередньо, спалах стався внаслідок удару, завданого з гелікоптерів. Як зазначається, вогонь охопив базу неподалік вулиці Ленінградської.

Зазначається, що регулярні війська Росії "бомблять Воронеж" та "б'ють по нафтобазах", щоб залишити сили ПВК "Вагнер" без постачання.

Читайте також: Путін звернувся до росіян у зв’язку з ситуацією навколо Пригожина і вагнерівцями (відео)

Зокрема, на одному з відео пожежі видно, як над палаючою нафтобазою пролітає російський військовий вертоліт.

Нагадаємо, армія рф застосовувала ударні вертольоти для обстрілу колони вагнерівців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!