У Воронезькій області рф горить склад з боєприпасами (фото, відео)

Вночі область атакували безпілотники, внаслідок чого сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Про це повідомив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв у telegram.

"Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Воронезькій області знищено і подавлено ще кілька БПЛА.

Внаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Нових постраждалих, а також пошкоджень цивільних будівель наразі не виявлено".

Зазначається, що в Острогозьку розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби Міністерства оборони РФ.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня ЗСУ у Новошахтинську влучили в комплекс ППО росіян С-300.

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