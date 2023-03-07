В ЗСУ назвали ім'я українського захисника, якого розстріляли російські злочинці

Українські Збройні Сили назвали ім'я українського військового, героя, якого розстріляли російські бойовики. Це був Тимофій Шадура з 30 ОМБР.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці, "особу мужнього українського воїна попередньо встановлено". Загиблим є військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Тимофій Миколайович Шадура.

"Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи. Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі. З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного", – додали у Генштабі.

Там нагадали, що розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. "Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців", – йдеться у дописі.

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького у Фейсбуці зауважила, що Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

"Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз. Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста буде невідворотною", – зауважили у 30 ОМБР.

Нагадаємо, 6 березня у мережу потрапило відео, судячи з усього зняте російськими бойовиками. На цих кадрах можна побачити українського воїна, який стоїть біля окопів та курить. Після того, як він каже "Слава Україні", його розстрілюють. За кадром чути російську лайку.

На цей жорстокий воєнний злочин відреагував президент України Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що Україна помститься за смерть Героя.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що розіслав відео з розстрілом військовополоненого міжнародним партнерам як доказ злочинів росії.

Тим часом за голови вбивць українського Героя вже оголошено винагороду.

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді заявила, що ініціюватиме присвоєння звання Героя України розстріляному російськими солдатами українському військовому.

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