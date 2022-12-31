У ЗСУ пояснили, чому роздають повістки на вулиці та коли це може закінчитися

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, через що військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути викликані до військкомату. Начальник управління персоналом штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснив, чому чоловікам вручають повістки на вулиці.

За його словами, повістки роздають у людних місцях, оскільки вручення їх за домашніми адресами малоефективне. Про це пише ZN.ua.

Зазначається, що Міноборони України збирає та актуалізує дані про військовозобов'язаних. Здебільшого чоловіки не інформують територіальні центри комплектування про те, яку освіту вони здобули, куди переїхали, коли побралися, розлучилися чи у них з'явилися діти.

Таким чином роздача повісток проводиться з метою уточнення даних.

"Саме тому начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей", – додав Горбач.

Уточнюється, що у 95% це роблять, щоб громадянин з'явився до територіального центру та там уточнили його військово-облікові дані, а потім чоловік повертається додому. Горбач додав, що такі заходи можуть завершитися найближчим часом.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомили, чи будуть нові хвилі мобілізації у січні 2023 року.

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