В ВСУ объяснили, почему раздают повестки на улице и когда это может закончиться

В Украине идет военное положение и общая мобилизация, из-за чего военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть вызваны в военкомат. Начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил, почему мужчинам вручают повестки на улице.

По его словам, повестки раздают в людных местах, поскольку вручение их по домашним адресам малоэффективно. Об этом пишет ZN.ua.

Отмечается, что Минобороны Украины собирает и актуализирует данные о военнообязанных. В основном мужчины не информируют территориальные центры комплектования о том, какое образование они получили, куда переехали, когда обручились, развелись или у них появились дети.

Таким образом, раздача повесток производится с целью уточнения данных.

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"Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей", – добавил Горбач.

Уточняется, что у 95% это делают, чтобы гражданин явился в территориальный центр и там уточнили его военно-учетные данные, а затем мужчина возвращается домой. Горбач добавил, что подобные мероприятия могут завершиться в ближайшее время.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, будут ли новые волны мобилизации в январе 2023 года.

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