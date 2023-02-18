У ЗСУ оцінили, чи можуть окупанти напасти з Білорусі

Командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував загрозу нападу окупантів з території Білорусі. За його словами, українські військові періодично оцінюють рівень загрози вторгнення з півночі.

Окрім цього, ЗСУ зміцнюють свої позиції біля кордону. Зараз сил окупантів на території Білорусі недостатньо, заявив Наєв.

"Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника", – зазначив він.

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Командувач наголосив, що українським військовим вдалося значно укріпити кордон країни на півночі.

"Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій", – додав Наєв.

Нагадаємо, що де-факто президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться зради з боку Комітету державної безпеки. Через недовіру до спецслужб він створює додатковий підрозділ охорони.

Також Лукашенко у грудні відмітився новою цинічною заявою про війну в Україні.

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