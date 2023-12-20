У ЗСУ розповіли, які професії найбільш затребувані в армії зараз

Станом на зараз в українській армії затребувані всі професії, оскільки необхідно формувати нові бригади. Контрактники можуть самостійно обрати посаду, на якій будуть проходити службу.

Як розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, для цього потрібно звернутися в ту бригаду, в якій бажаєте служити, і отримати відношення на дану посаду. Далі потрібно звернутися у свій територіальний центр комплектування і повідомити про своє бажання служити на контракті в цій бригаді.

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Під час мобілізації акцент здійснюється на фах майбутнього мобілізованого. Далі вони проходять навчання у центрах. Мінімум – місяць часу, якщо професія складніша, то навчання відбувається довше.

Наприклад, мобілізований протягом одного місяця здобуває найпростішу професію - це професія стрільця. Далі протягом двох тижнів відбувається злагодження, і тільки після цього йде вже розподілення в його військову частину. Якщо ж професія складніша, то вона потребує більшого часу для навчання. Це може зайняти й два, і три місяці.

Отже, якщо ви хочете служити в українській армії на контракті, ви можете самостійно обрати посаду, яка вам до душі. Для цього потрібно звернутися в ту бригаду, в якій ви хочете служити, і отримати відношення на дану посаду.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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