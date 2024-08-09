У Південній Африці знайшли равликів, що виляють хвостами, коли мають гарний настрій (відео)

У глибинах південноафриканських знайшли равликів, які виляють хвостами, немов маленькі цуценята. Це незвичайне явище спостерігав кінорежисер і природоохоронець Джош Крікмей, який й зняв відео, що облетіло весь світ.

Вчені припускають, що виляння хвостом може бути пов'язане з процесом спарювання. Така поведінка допомагає равликам знайти партнера і, можливо, навіть привабити його, пише IFLScience.

Вас також зацікавить: Померли під час сплячки: у США серед вулканічного попелу знайшли абсолютно новий вид стародавніх змій (фото)

Деякі дослідники вважають, що під час виляння равлики виділяють особливі речовини, які приваблюють особин протилежної статі.

Доктор Вернер де Гієр зауважив, що ці равлики також використовують хвости для "драматичних втеч" і стрибків.

Равлики з хвостиками. Джерело: Suncana/iNaturalist,CC BY 4.0/IFLScience Равлики з хвостиками. Джерело: Suncana/iNaturalist,CC BY 4.0/IFLScience

Ці равлики належать до родини Urocyclidae. У 2017 році було відкрито новий рід та вісім видів зі східної Південної Африки.

Кінорежисер Джош Крікмей нещодавно зняв відео з цими равликами в лісах Сент-Люсії. Він висловив здивування та радість від зустрічі з ними.

За словами Крікмея, виляння хвостами може бути пов'язане з виробленням феромонів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дослідники зафільмували годування дитинчати синього кита.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!