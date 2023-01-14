У західній частині Соледару майорить український прапор (відео)

Командир окремої групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді опублікував відео, яке засвідчує присутність українських військових у Соледарі Донецької області, про взяття якого неодноразово звітувала російська пропаганда.

Роберт Бровді з позивним "Мадяр" показав кадри, на яких видно, як на одній з металевих веж майорить український прапор. "Західна частина міста Соледар, 14 січня, час – 11 година 13 хвилин", – прокоментував він ці кадри.

Нагадаємо, у Соледарі на Донеччині майже місяць тривають важкі бої, однак українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів. Проте російська пропаганда вже кілька разів заявляла про повний контроль над містом.

Днями командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" розповів про ситуацію в Соледарі та закликав українців не підтримувати та не поширювати російську пропаганду про буцімто відхід Збройних сил України та "здачу" Соледару. Бровді зауважив, що нині за Соледар тривають запеклі бої.

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