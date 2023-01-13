'Перестаньте підтримувати руську пропаганду': військові розповіли про ситуацію в Соледарі (відео)

У Соледарі на Донеччині тривають важкі бої, однак українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів. Командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" розповів про ситуацію на місці.

Він закликав українців не підтримувати та не поширювати російську пропаганду про буцімто відхід Збройних сил України та "здачу" Соледару. Відповідне відеозвернення "Мадяр" опублікував на своєму каналі у Telegram.

Військовий розповів, що нині за Соледар тривають запеклі бої, а також показав, що український дрон літає над центром міста та передає інформацію про пересування ворогів.

"Є гарні новини від частини населених пунктів, з котрих вони намагались обходити Соледар, в частині котрого відбуваються зараз інтенсивні стрілкові бої, відбувається арт-батл. Вдалося війську ЗСУ відтиснути ворога і він був вимушений відступити достатньо великими силами штурмовиків, ми це все супроводжуємо, фільмуємо і наносимо відповідні ураження", – зазначив "Мадяр".

Відео дня

На першому зверненні воїн вказав дату 13 грудня, проте записав додаткове, в якому все ж наголосив, що відео він записує сьогодні, 13 січня.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Зауважимо, напередодні рф оголосила про буцімто повне захоплення Соледара. Втім, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву та наголосив, що бої тривають.

Раніше воїни ССО показали, як спільно з артилеристами в районі Соледару відправили до пекла понад 100 окупантів.

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