Воїни ССО показали, як спільно з артилеристами відправили до пекла понад 100 окупантів в районі Соледару (відео)

Воїни ССО, артилеристи та ракетники показали злагоджену роботу в районі Соледару. В результаті більше сотні росіян разом вирушили у пекло.

Про це повідомили в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій. Скупчення російських окупантів виявили оператори ССО.

"По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У". В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більше 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних", – йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано один з етапів відпрацювання артилерії по заданим координатам.

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Який вигляд має зруйнований Соледар з космосу

У Соледарі та Бахмуті тривають інтенсивні бої, а міста зазнали серйозних руйнувань. Американська компанія Maxar Technologies у Twitter показала вражаючі супутникові знімки.

На фото зафіксовані зміни, які сталися в Соледарі від серпня 2022-го та січня 2023-го. На світлинах видно масштаби руйнувань через інтенсивні бойові дії в самому місті та на його околицях.

Нагадаємо, що журналіст Іван Яковина вважає, що офіційні силовики рф виявилися абсолютно безсилими, тому якщо Євген Пригожин зуміє показати ефективність ПВК "Вагнер" та захопити хоча б Соледар, то путін надасть йому півмільйонну армію для весняного походу на Київ із Білорусі.

Раніше українські військові знищили штурмову групу ПВК "Вагнер". Ліквідація окупантів відбулася під час спроби ворога зайти в промзону Соледара на Донеччині.

Військовий з позивним "Киянин" розповів про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту – Бахмутському. За його словами, ворог кидає нові сили на захоплення Соледара та Бахмута.

У британській розвідці зауважили, що російські армійці та найманці ПВК "Вагнер" намагаються захопити Соледар у Донецькій області, аби оточити Бахмут з півночі. Таким чином ворог планує порушити українські лінії зв'язку.

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