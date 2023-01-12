Воины ССО показали, как совместно с артиллеристами отправили в ад более 100 кафиров в районе Соледара (видео)

Воины ССО, артиллеристы и ракетчики показали слаженную работу в районе Соледара. В результате более сотни россиян вместе отправились в ад.

Об этом сообщили в Telegram-канале Сил специальных сделок. Скопление российских кафиров обнаружили операторы ССО.

"По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У". В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, 2 пулеметных расчетов и 2 минометных", – говорится в сообщении.

На видео зафиксирован один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.

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Как выглядит разрушенный Соледар из космоса

В Соледаре и Бахмуте продолжаются интенсивные бои, а города получили серьезные разрушения. Американская компания Maxar Technologies в Twitter показала впечатляющие спутниковые снимки.

На фото зафиксированы изменения, которые произошли в Соледаре с августа 2022 года и января 2023 года. На фотографиях видны масштабы разрушений из-за интенсивных боевых действий в самом городе и в его окрестностях.

Напомним, что журналист Иван Яковина считает, что официальные силовики России оказались абсолютно бессильными, поэтому если Евгений Пригожин сумеет показать эффективность ППК "Вагнер" и захватить хотя бы Соледар, то Путин предоставит ему полумиллионную армию для весеннего похода на Киев из Беларуси.

Ранее украинские военные уничтожили штурмовую группу ППК "Вагнер". Ликвидация кафиров произошла при попытке врага зайти в промзону Соледара в Донецкой области.

Военный с позывным "Киевлянин" рассказал о ситуации на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском. По его словам, враг бросает новые силы на захват Соледара и Бахмута.

В британской разведке отметили, что российские армейцы и наемники ППК "Вагнер" пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить Бахмут с севера. Таким образом, враг планирует нарушить украинские линии связи.

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