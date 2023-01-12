У Соледарі Донецької області бійці ЗСУ продовжують нищити ворога, який намагається отримати контроль над містом. Захисники кажуть, що росіян у Соледарі, як мурах в мурашнику.

Командир окремої групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді (позивний "Мадяр") опублікував відео з дрона, яке засвідчило, що російських окупантів, які "лізуть хмарами", у Соледарі продовжують нищити. Він показав кадри, відзняті у небі над містом 12 січня о 15:30.

Відео дня

"Лізуть пі**ри хмарами, ну і знаходять свій кінець, звісно… Без кіпішу, ситуація контрольована ЗСУ, робоча", – додав він.

На цих кадрах можна побачити, як аеророзвідка зафіксувала групу російських бойовиків до 30 осіб, вони озброєні та сунуть відкритою територією, скоріш за все, околицями Соледара – на відео не видно жодних будівель. Схоже, що вони у пошуках позицій ЗСУ.

"Їб**ти, мурашник, 30-25, не знаю, потім вночі рахувати будемо", – прокоментував відео Маляр.

Протягом всього часу цього запису чутно постріли, аеророзвідники між собою перемовляються і з розмови стає зрозуміло, що вони передають координати артилеристам, які нищать ворога.

"Атаку відбили, вони роз'їб**лися", "ніх*я собі спринтери", "біжіть, тварі, біжіть", – прокоментував Мадяр поведінку окупантів, коли по них вдарила артилерія.

Нагадаємо, російська армія відчайдушно штурмує Соледар вже кілька тижнів.

12 січня представник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий розповів про ситуацію у місті. За його словами, ворог зосередив там основні зусилля – насамперед спостерігається скупчення великої кількості "вагнерівців" та підрозділи інших видів військ.

Череватий каже, що лише минулої доби ворог завдав понад 90 артилерійських ударів по місту. Він зауважив, що українські ракетні війська та артилерія максимально намагаються вибити ворога, у тому числі артилерією та ракетами.

Раніше воїни ССО показали, як спільно з артилеристами в районі Соледару відправили до пекла понад 100 окупантів.

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