Трагічно загинули троє українських пілотів, серед яких був легендарний 'JUICE': перші кадри з місця трагедії

У Житомирській області сталася трагедія – у результаті авіакатастрофи загинули троє українських пілотів, серед яких був відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

Як повідомляють ЗМІ, Джус знаходився в одному із двох винищувачів, які зіткнулися у небі під час навчальних польотів.

Перші кадри з місця зіткнення навчально-бойових літаків L-39:

Про смерть пілота повідомили у соцмережах знайомий Пільщикова Павло Поцелуєв та волонтерка Меланія Подоляк.

Павло Поцелуєв у Фейсбуці відзначив у дописі Джуса та написав: "Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів. Вічна пам'ять, Callsign Juice. Тепер ти буквально триматимеш наше небо".

Волонтерка Меланія Подоляк у Твіттері опублікувала фото з нашивкою, на якій вишито позивний Андрія Пільщикова.

На Фейсбук-сторінці Джуса його знайомі залишають скорботні коментарі зі співчуттями, називаючу його смерть "втратою національного масштабу".

У Телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомили: "25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний "JUICE".

Державне бюро розслідувань повідомляє, що розслідує обставини зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині: "Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України".

У ДБР зазначили, що "попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них".

Офіс Генерального прокурора зазначає, що за фактом авіакатастрофи на Житомирщині відкрито кримінальне провадження.

"Причини катастрофи встановлюються. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, здійснюється огляд місця події, допитуються свідки, призначено комплекс експертиз, які будуть проведені у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 серпня на фронті загинув депутат Київради від "Європейської Солідарності" Сергій Ільницький на псевдо "Сокіл". Він служив у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

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