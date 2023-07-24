У зоопарку США 'самець' горили несподівано народив маля (фото)

Горила Саллі, яка проживає в зоопарку Колумба в Огайо, збентежила доглядачів зоопарку, коли вона народила дівчинку. Саллі вважалася самцем до цього моменту, оскільки горили молодше 8 років мають приблизно однаковий розмір і не мають помітних статевих органів.

Вагітність також була несподіванкою, оскільки горили не виявляють зовнішніх ознак вагітності так, як це роблять люди. Дитинчата горили від природи набагато менші за дитинчат людей і добре "вписуються" в і без того великий живіт горил, повідомляє Columbus Zoo and Aquarium у Фейсбуці.

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Зазначається, що дитинча Саллі, яке важить 4,5 фунта і має зріст 19 дюймів, назвали Нілу. Вона є 34-ю горилою, яка народилася в зоопарку Колумба з 1956 року.

У зоопарку додали що горили занесені до Червоного списку МСОП як вразливі, і їхня чисельність скорочується через полювання, втрату середовища існування та конфлікти з людьми.

Народження Нілу є нагадуванням про важливість збереження горил і їхнього середовища існування. У Columbus Zoo and Aquarium мають намір продовжувати працювати над захистом цих чудових тварин для майбутніх поколінь.

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