У зоопарку в США народився єдиний у світі жираф без плям: як виглядає (відео)

У США в зоопарку Брайтс народилося жирафеня, що не має характерних візерунків на тілі. Вчені кажуть, що це єдина жирафа у світі без плям.

IFLScience повідомляє, що жирафеня (агіраф) має іржаво-помаранчевий колір шерсті, характерну довгу шию та короткий хвостик.

Зазначається, що інколи генетичні мутації можуть вплинути на види, створивши незвичайні варіації типових забарвлень тварин.

Читайте також: У будівлі чоловік знайшов тисячі скорпіонів (моторошне відео)

Фахівці зоопарку вважають, що наразі вона єдиний однотонний сітчастий жираф у світі. Повідомляється, що останній такий "бездоганний" жираф народився ще в 1972 році в Токіо й отримав ім'я Тосіко.

У зоопарку повідомили, що маля перебуває під опікою матері та почувається добре, її зріст уже становить 1,82 метра.

Brights Zoo відкрив у Facebook голосування на краще ім'я для цієї жирафи. Наразі запропоновано назвати дитинча жирафи Кіпекі (унікальна), Фірялі (незвичайна), Шакірі (найкрасивіша) і Джамелла (істота дивної краси). Голосування триватиме до 4 вересня.

Як зазначив засновник зоопарку Bright's Zoo Тоні Брайт, у дикій природі сітчасті жирафи живуть у невеликих популяціях у Кенії, у Сомалі та на півдні Ефіопії. Через їх фрагментарне поширення вони віднесені до категорії "Зникаючі види".

Згідно з даними Фонду збереження жирафів, їхня плямиста шерсть допомагає замаскувати їхні тіла від рослинності савани, а також служить системою втрати тепла. Вважається, що темні плями допомагають регулювати їх тепло, оскільки під ними розташовані великі потові залози та унікальний спосіб розташування кровоносних судин навколо них. Кожен візерунок унікальний.

Нагадаємо, в Австралії виявили новий вид гекона з психоделічними очима.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!