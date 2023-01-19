Вагнерівець з нацистською символікою на тілі розповів, як шукав в Україні 'нацистів' (відео допиту)

Українські захисники взяли у полон чергового російського бойовика. Під час допиту з'ясувалося, що він потрапив на війну в Україну у складі приватної воєнної компанії "Вагнер".

Під час допиту полонений вагнерівець розповів, що його звати Ваполов Вадим Вадимович, номер жетона К47210. "Приїхав боротися з нацистами", – заявив він.

У нього спитали: "Ти боєць вагнера?", на що Ваполов відповів: "Так, я із ПВК "Вагнер".

Перед камерою бойовик з росії стояв оголеним по пояс. На його тілі було дуже багато татуювань як на грудях, так і на спині. Всі вони містили свастику, яку використовували німецькі нацисти.

Зокрема, на грудях та спині вагнерівця були наколоті хрести із загнутими на 90 градусів кінцями променів. Такі ж використовували німці під час Другої світової війни. Вони означали приналежність "до "арійської раси".

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